Acidente entre três veículos deixa um morto e dois feridos

Segundo a Polícia Rodoviária, o carro dirigido por Fernando Pedroso, de 45 anos, bateu de frente contra um veículo com três pessoas. O homem que estava sozinho no veículo, morador de Pirajuí, morreu no local da batida.

Logo na sequência, um terceiro carro que seguia atrás do carro dirigido pelo homem que morreu bateu contra os carros e destroços que ficaram espalhados na pista. O motorista desse terceiro carro não se feriu. A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente.

Os três feridos, todos moradores de Presidente Alves, foram socorridos e levados para o pronto-socorro de Pirajuí.