Corpo de Bombeiros realiza parto de emergência em residência de Osvaldo Cruz

O Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz foi acionado diretamente na Estação, por volta das 4h30 deste domingo (17), para atender uma ocorrência de trabalho de parto pela Travessa Arapongas.

No local, a guarnição da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, composta pelo 1º PM Sargento Cristiano, Soldado PM Lorandi, e Soldado Martinez, se depararam com Rosângela Fortunato dos Santos, de 24 anos, em trabalho avançado de parto, com parte do bebê para fora.

Rapidamente foram realizados os procedimentos e após o parto, mãe e bebê foram encaminhados para a Santa Casa local, onde receberam cuidados médicos, permanecendo internados.

Para o Sargento Cristiano, a emoção foi ainda maior por se tratar do seu primeiro parto em 20 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo cinco no Corpo de Bombeiros.

Para o restante da guarnição, também foi a primeira ocorrência de parto na carreira.

A criança veio ao mundo com 3,130 kg e se chama Gabriel Henrique.

Algumas horas após o parto, a mãe do menino Gabriel Henrique, agradeceu o trabalho do Corpo de Bombeiros e informou que a criança está sem enxoval. Quem puder ajudar com doação de roupas e fraldas, pode entregar na Travessa Arapongas, nº 735, no Centro de Osvaldo Cruz.