Homem morre em acidente no acesso a Presidente Alves

Um homem de 45 anos morreu após acidente envolvendo três veículos na vicinal Rodrigues Paulino, que liga a rodovia Marechal Rondon ao município de Presidente Alves (56 quilômetros de Bauru). A vítima, Fernando Pedroso, era moradora de Pirajuí. Outras duas pessoas ficaram em estado grave.

O acidente ocorreu por volta de 21h15 desta sexta (15). Segundo a Polícia Rodoviária de Bauru, Pedroso conduzia um Santana no sentido Pirajuí-Presidente Alves, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu frontalmente com um Ford Fiesta, que transitava em direção contrária. Na sequência, um veículo Gol, que seguia no sentido Pirajuí-Presidente Alves, bateu nos veículos acidentados que ainda estavam na pista. Pedroso chegou a ser encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro Central de Bauru, mas não resistiu. Já o condutor do Fiesta, de 42 anos, e um passageiro, de 31 anos, moradores de Presidente Alves, ficaram gravemente feridos.

Uma mulher de 37 anos, ocupante do Fiesta, teve ferimentos leves. O homem que dirigia o Gol, de 27 anos, saiu ileso. Os sobreviventes foram socorridos por viaturas da ViaRondon e Samu e encaminhados ao Pronto-Socorro de Pirajuí.