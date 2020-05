Morre Laudo Natel, ex-governador de São Paulo, aos 99 anos

Laudo Natel, ex-governador do estado de São Paulo, morreu na manhã de hoje, aos 99 anos. A causa da morte não foi informada. Ele completaria 100 anos em setembro.

Natel foi governador do estado por duas vezes durante o período da ditadura militar: entre 1966 e 1967, quando substituiu o então governador Adhemar de Barros, e depois entre 1971 e 1975 quando foi eleito, de maneira indireta, pelo colégio eleitoral.

Natel também foi presidente do São Paulo Futebol Clube. Foi na sua gestão que o clube adquiriu o terreno e viabilizou a construção do estádio do Morumbi.