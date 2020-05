Polícia continua buscas por homem que matou mulher a pauladas

As Polícias Civil e Militar seguem nas buscas pelo acusado de matar a própria mulher a pauladas em Panorama.

A informação foi obtida pela reportagem do jornal e site Folha Regional momentos antes da postagem desta notícia junto ao Setor de Comunicação do 25º Batalhão da Polícia Militar com sede em Dracena e responsável pelo comando do policiamento na cidade em que o crime ocorreu.

A Polícia Militar informou ainda que equipes da cidade e região fazem patrulhamento em busca do autor e que caso alguém possua informações sobre o seu paradeiro, pode entrar em contato com a corporação através do telefone 190. O informante não terá seu nome divulgado.

O crime aconteceu na noite deste domingo (17) e chocou a população de Panorama e região pela crueldade com o qual foi praticado.

