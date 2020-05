Quem receber 1ª parcela agora só receberá a 2ª parcela em 30 dias

De acordo com o governo federal, 59,1 milhões de brasileiros já foram aprovados para receber o auxílio emergencial. Desses, 50,4 milhões receberam a primeira parcela dos R$ 600 ainda em abril e receberão a segunda parcela nos próximos dias, a partir de um calendário de pagamentos que começou nesta segunda-feira e vai até 13 de junho. Outras 405 mil receberam a primeira ajuda do governo no sábado (16/05) e mais 8,3 milhões receberão entre esta terça-feira (19) e o próximo dia 29. São os 8,3 milhões de brasileiros que se cadastraram no aplicativo do benefício ainda em abril, mas só tiveram o cadastro aprovado pelo governo na última sexta-feira (15/05).

Veja o calendário de pagamentos da primeira parcela desse grupo de 8,3 milhões de brasileiros:

19 de maio (terça-feira): nascidos em janeiro

20 de maio (quarta-feira): nascidos em fevereiro

21 de maio (quinta-feira): nascidos em março

22 de maio (sexta-feira): nascidos em abril

23 de maio (sábado): nascidos em maio, junho e julho

25 de maio (segunda-feira): nascidos em agosto

26 de maio (terça-feira): nascidos em setembro

27 de maio (quarta-feira): nascidos em outubro

28 de maio (quinta-feira): nascidos em novembro