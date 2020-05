SALMOURÃO: Abertas inscrições para sorteio de 104 casas populares

A Prefeitura de Salmourão informa que estão começando nesta segunda-feira (18), o período de inscrições para as casas populares que estão sendo construídas através de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado por intermédio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo).

A realização das inscrições para os interessados em participar do sorteio das 104 casas populares que compõe o novo conjunto habitacional acontece de forma online e se iniciam nesta segunda-feira (18/05) às 09h30 e vão até às 17h30 do dia 27/05.



O Departamento Social de Salmourão estará auxiliando no processo de inscrição, sendo que as dúvidas também podem ser esclarecidas pelo Whatsapp (18) 99723-0895.

Já foi publicado um vídeo tutorial no facebook da Prefeitura de Salmourão de apoio sobre como realizar o processo de inclusão para o processo de inscrição aos interessados.

O prefeito de Salmourão, Ailson José de Almeida, informou ainda que os interessados não deixem de realizar a inscrição para as 104 casas populares do novo conjunto habitacional e destacou que o sorteio será público, sendo que a previsão é que 56 casas populares sejam entregues até o final do mês de junho e o restante até o final do ano.

Finalizando o prefeito Ailson aproveitou para pedir para que a população se atente às regras para concorrer a uma das casas populares. “Pedimos para que as pessoas se atentem ao edital para seguir as normas da CDHU, e que portanto, procure se informar sobre o como funciona o sorteio, está bem explicado no edital e nós também vamos ajudar, através do Departamento Social”, finalizou.