Prefeitura de Dracena autoriza construção do prédio que abrigará a fase de Internato do Curso de Medicina

A Prefeitura de Dracena formalizou a realização de processo licitatório para a construção do prédio que abrigará a estrutura para a fase de internato do Curso de Medicina da Unifadra/FUNDEC.

O prédio será na Rua Ipiranga, local onde hoje é o estacionamento da extinta Empresa Municipal de Saúde, e terá aproximadamente 435 metros quadrados, e contará com auditório para 100 pessoas, biblioteca, salas para estudo de caso, dormitórios e copa.

O custo da obra gira em torno de R$ 823 mil reais e será custeado por meio de emendas parlamentares do Deputado Estadual Reinaldo Alguz e do então Deputado Federal à época, Evandro Gussi; juntamente com o apoio do atual Deputado Federal Enrico Misasi.

Após os trâmites legais de licitação que devem durar em torno de 60 dias, deve-se iniciar a construção do prédio com previsão de nove meses para ser entregue pela empresa vencedora da licitação.

A reunião foi liderada pelo chefe do executivo municipal, Prefeito Juliano, e contou com a presença do Deputado Estadual Reinaldo Alguz, participou também a Secretária de Saúde, Ronize Seefelder; Silvio A. Rodrigues, Secretário de Governo; Secretário de Infraestrutura, Helton Wladen; Secretário de Planejamento, Vanderlei Araújo; Edson Kai, diretor-executivo da FUNDEC e demais diretores; Altamir Alves dos Santos, provedor da Santa Casa de Dracena e demais diretores.