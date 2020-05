FLÓRIDA: Mais um caso positivo e quatro novos suspeitos de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista divulgou momentos antes da postagem desta reportagem, o boletim do Covid-19 no município.



A atualização trás quatro novos pacientes notificados com suspeita da doença e também um novo caso confirmado, elevando assim de dois para três o número de pacientes com Covid-19 e, Flórida Paulista, segundo a Saúde.

O novo caso confirmado é o de uma profissional do sistema penitenciário que mora em Flórida Paulista, mas que trabalha em uma unidade prisional da região. Ela já estava sob suspeita e teve a confirmação nesta sexta-feira (22).

O boletim informa também que dois pacientes tiveram a doença descartada após a realização de exames.



Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os quatro pacientes suspeitos seguem sendo monitorados e em isolamento domiciliar e nenhum deles apresenta sintomas mais graves da doença.