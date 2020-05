Plano de retomada do Governo do RJ prevê 50% de capacidade em estádios e distância de 2m entre torcedores

A terceira fase do plano, chamada de bandeira verde / normalização, será atingida apenas quando a taxa de ocupação dos leitos de UTI for inferior a 70% e os novos casos terem taxa de crescimento negativa nos últimos sete dias. Nesta etapa há a liberação de eventos com lotação máxima permitida para todos os setores, mas com orientações, como utilização de máscaras para clientes e funcionários, filas controladas por marcações no chão, com espaçamento de 2m entre usuários, higienização periódica de equipamentos compartilhados por usuários, etc.