Prefeitura de Mariápolis distribui kits de merenda escolar e de escovação aos alunos

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, com acompanhamento pelo CAE (Conselho de Alimentação Escolar) fez a distribuição dos kits de merenda escolar aos alunos das unidades de ensino do município de Mariápolis. Na ocasião, através da Secretaria de Saúde, foi realizada a entrega de kits de escovação para higiene bucal dos alunos.

“O fornecimento dos kits é um complemento à alimentação dos alunos, de forma a garantir uma alimentação saudável nesse período da pandemia”, disse o prefeito Val Dantas.

Conforme a Secretaria de Educação, foram distribuídos kits na Creche Escola Profª. Rute de Oliveira Casoti (aproximadamente 61 crianças), na Creche Proinfância Valdemir Magnani (aproximadamente 62 crianças) e na EMEF Nelson Magnani (aproximadamente 210 alunos).

As referidas unidades escolares também distribuíram kits com hortifrutis e os kits de escovação (uma escova e um creme dental). Lembrando que os alunos da zona rural também foram atendidos com os kits. As famílias que não puderam buscar, a Secretaria de Educação fez a entrega nas residências dos alunos.

RECOMENDAÇÕES

Em todos os kits foi recomendações referente a Pandemia de COVID-19, ressaltando a necessidade da higienização de todos os produtos e embalagens contidas, antes de sua utilização e a importância de lavar bem as mãos.

Os kits foram entregues com algumas recomendações às famílias e no momento de distribuição tiveram o cuidado de evitar aglomerações, organizando horários para determinadas quantidades de pessoas, através de cronogramas divulgados.

A elaboração dos cardápios, planejamento e definição dos gêneros foi realizado pela nutricionista Ingrid Brioschi Silva, responsável técnica pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, bem como acompanhamento de recebimento e entrega dos produtos.

Os kits foram entregues nas próprias unidades, com a participação do prefeito Val Dantas, secretária de Educação Ariele Coletti, professores, gestores, funcionários, estagiários das equipes escolares e motoristas.

“Agradecemos imensamente pelo belo trabalho desenvolvido em equipe, aos alunos e familiares. Desejamos que fiquem bem e em breve, estaremos juntos novamente”, encerrou a secretária Ariele.

KITS ALIMENTAÇÃO

1 Pacote de arroz 5 kg,

1 Pacote de feijão 1 kg,

1 Pacote de macarrão 500 g,

1 Pacote de fubá 1 kg,

1 Pacote de sal 1 kg,

1 Pacote de açúcar 2 kg,

1 Pacote de farinha de trigo 1 kg,

1 Garrafa de óleo 900 ml,

1 Garrafa de vinagre 750 ml,

1 Unidade de extrato de tomate 1080 g,

1 Pacote de biscoito cream cracker 400 g,

1 Pacote de leite em pó 400 g.

KIT HORTIFRUTIS

1 kg Banana,

1 kg tomate,

1 kg batata doce.