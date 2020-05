Adamantinense morre após capotar camionete e ficar preso nas ferragens

O adamantinense Daniel Henrique dos Santos Jaci – “Mangaia”, 22 anos de idade, morreu em decorrência de um grave capotamento ocorrido na noite desta sexta-feira (22), na vicinal Adamantina/Mariápolis.

De acordo com informações do policiamento rodoviário, ele seguia pela vicinal com uma camionete GM/S10 pela via quando ao atingir o km 15, já no limite de Mariápolis quando ocorreu o acidente.

Após capotar, a camionete parou com as rodas para o ar com o motorista preso nas ferragens.

Ele chegou á ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, porém, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Além da Polícia Rodoviária e Bombeiros, também aturam nesta ocorrência a Polícia Militar, Polícia Científica e a Polícia Civil.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária, policiamento territorial da PM, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) e profissionais da Unidade Básica de Atendimento do DER.

O caso será investigado pela Polícia Civil.



VELÓRIO E SEPULTAMENTO

A família aguarda a liberação do corpo de Daniel no Instituto Médico Legal, com previsão de velório a partir das 13h deste sábado e sepultamento às 16h no Cemitério da Saudade.