Adolescente de 16 anos morre em acidente

Dois Córregos – Um adolescente de 16 anos morreu nesta sexta-feira (22) após se envolver em um grave acidente de trânsito na altura do quilômetro 272 da rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru).

Segundo o registro policial, o estudante Daianderson de Lima Silva era passageiro de um Corsa com placas de Dois Córregos, conduzido por um homem de 32 anos, que trafegava no sentido Mineiros do Tietê-Dois Córregos.

Por razões a serem esclarecidas, o carro acabou colidindo com um caminhão canavieiro, com placas de São José dos Pinhais-PR, que seguia no sentido contrário. Os dois ocupantes do Corsa ficaram gravemente feridos.

Eles foram encaminhados ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Dois Córregos, mas o adolescente não resistiu e morreu logo depois. Já o condutor permaneceu internado aguardando transferência para hospital da região.

O motorista do caminhão, de 34 anos, não se machucou. A Polícia Científica foi acionada e as circunstâncias do acidente serão investigadas. O estudante era morador de Dois Córregos, onde o corpo dele deverá ser sepultado.