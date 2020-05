Carro colide contra poste e deixa um morto e feridos

Um dos ocupantes não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. As vitimas são três jovens que têm entre 17 e 18 anos.

Ainda conforme a corporação, as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para o Hospital Regional. O estado de saúde deles é estável.

Segundo a CPFL, as equipes da companhia efetuaram reparos e restabeleceram o fornecimento para todos os clientes afetados. Após a realização da perícia no local do acidente, a companhia fará a substituição do poste danificado.