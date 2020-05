FLÓRIDA: 1º paciente detectado com Covid-19 está curado, diz Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista informou na manhã deste sábado (23), à reportagem do jornal e site Folha Regional que o primeiro paciente detectado com Covid-19 no município está curado da doença.

O paciente havia sido diagnosticado com o vírus no último dia 6 de maio, após a realização de teste rápido feito pelas equipes de Saúde.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele havia realizado uma viagem e ao chegar na cidade já apresentava sintomas, porém, com a evolução da doença, teve a infecção por Covid-19 confirmada com o exame após alguns dias.

Ele, a esposa, a filha e o namorado dela permaneceram em isolamento domiciliar e também passaram por exames que não detectaram o vírus, atestando assim que não foram infectados. O isolamento foi cumprido por todos eles com o acompanhamento da Vigilância Epidemiológica e já se encontram inclusive em rotina normal.



CASOS EM FLÓRIDA PAULISTA

O boletim do Covid-19 divulgado pela Prefeitura de Flórida Paulista na manhã deste sábado, traz também o estágio da doença no município.

Os dados revelam que dois pacientes seguem em acompanhamento com diagnóstico positivo da doença, quatro com suspeita, e seis casos que estavam sob suspeita foram descartados.

Flórida Paulista não registra óbitos da doença e os casos positivos registrados até o momento são tratados como importados, uma vez que os infectados chegaram de viagem e já apresentavam os sintomas da doença.

Dois deles são profissionais da saúde que trabalham em unidades prisionais da região.

A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que uma destas profissionais que testou positivo para Covid-19, não apresenta mais os sintomas da doença, porém, são aguardados resultados de exames que vão confirmar a sua cura, o que deve acontecer na próxima semana.