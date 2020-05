Morador leva multa de R$ 48 mil por maus-tratos a galos em chácara

Os policiais entraram na chácara com a autorização do morador e localizaram 16 galos índios em situação de maus-tratos, além de duas buchas de esporas, frascos de antibióticos e um “rebolo”, nome dado ao local onde os galos são colocados para a prática de rinha.

Diante da situação, a polícia emitiu um auto de infração ambiental no valor de R$ 48 mil contra o morador, por maus-tratos em animais com base no artigo 29 da Resolução SMA 48/14.