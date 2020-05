Polícia Civil descobre venda de drogas em supermercado, prende três e fecha estabelecimento

Uma investigação criminal conduzida pela Polícia Civil revelou que um mercado em pleno funcionamento no Jardim Tropical, em Presidente Prudente, aumentou suas vendas durante a pandemia da Covid-19 porque, além de comercializar produtos essenciais à população, ainda oferecia aos clientes cocaína embalada entre as mercadorias.

O trabalho dos policiais civis resultou na apreensão de 24 embalagens de cocaína – como se produtos lícitos fossem – ocultadas em pontos estratégicos do comércio para fácil distribuição, bem como a quantia de R$ 2.650,00 e um revólver de calibre .45. A apreensão deste tipo de arma não é usual na região, dado o calibre diferenciado, segundo a polícia.

A ação policial foi realizada pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), e apurou que a droga era reposta durante todo o dia por dois funcionários da empresa, servindo aos clientes que realizavam o regular pagamento no caixa do estabelecimento comercial.

Nenhum cliente-usuário foi detido no momento da ação.

A Polícia Civil prendeu os dois funcionários, um de 38 e outro de 43 anos, e o proprietário do mercado, um homem de 27 anos, e ainda determinou o fechamento administrativo do estabelecimento, nesta sexta-feira (22).

Durante o inquérito policial, a Polícia Civil ainda irá representar pela cassação dos alvarás da empresa perante as fazendas públicas municipal, estadual e federal.

Os três homens foram presos por associação ao tráfico e tráfico de droga pela Deic e serão encaminhados à Cadeia de Presidente Venceslau (SP).

Diante do período de quarentena decorrente da pandemia do novo coronavírus, o mercado tinha autorização para abrir porque fazia parte do grupo de serviços considerados essenciais à população.