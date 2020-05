Carro “dobra ao meio” após capotamento e motorista fica ferido

Um motorista ficou ferido ao capotar o carro que conduzia na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis. O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (25). A vítima, que não teve a idade divulgada, foi levada pelos bombeiros ao pronto-socorro.

Segundo o que foi apurado, o condutor seguia pela pista sentido a São José do Rio Preto quando, no km 280 e por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção, capotando o automóvel. Com o impacto, o veículo ficou entortado ao meio.

Ainda não se sabe as causas do acidente, porém, não está descartado que o motorista tenha colidido lateralmente em alguma estrutura, já que o carro parou com as rodas para cima. Equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, utilizando técnicas de salvamento para retirar o condutor, preso às ferragens.

Ele foi levado ao PS onde, inicialmente, foram constatadas lesões na perna direita. Não há informações sobre o estado de saúde e, até o momento, não foi registrado boletim de ocorrência sobre o acidente. As causas serão apuradas.