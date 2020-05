Fernando e Sorocaba entregam doação de mais de meio milhão de reais ao Hospital do Amor

Mesmo após o nascimento de seu filho Theo, no dia 17 de maio, o cantor Sorocaba fez questão de ir pessoalmente, na última sexta-feira (22), até a cidade de Barretos, interior de São Paulo, entregar nas mãos de Henrique Prata, diretor do Hospital de Amor, um cheque no valor de R$640.600,00 arrecadados nas duas lives beneficentes da dupla Fernando e Sorocaba.

“Nós ajudamos o Hospital de Amor há muitos anos inclusive temos uma ala dedicada a dupla Fernando e Sorocaba dentro da unidade. Pra nós, é uma alegria e uma honra enorme poder contribuir mais ainda com essa instituição que cuida de crianças e adultos com câncer. O Henrique Prata já virou nosso amigo pessoal e é uma pessoa que merece todos esses gestos de solidariedade pelo lindo trabalho que exerce a frente do hospital”. Diz Sorocaba. Sobre os testes rápidos arrecadados em sua campanha ‘Sorocaba e Amigos X COVID19’ feita no mês de abril, o cantor completa “aproveitei a vinda para entregar também 400 unidades de testes rápidos para detecção da doença em médicos, enfermeiros auxiliares e todos envolvidos que estão nos ajudando a enfrentar essa luta contra o Coronavírus”.

Ainda sobre a campanha dos testes, outras 1480 unidades foram entregues na última semana em mais quatro instituições, são elas: UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) [1000 unidades]; Instituição Beneficente Rainha da Paz (SP) [200 unidades]; Hospital Dois Vizinhos (PR) [140 unidades] e Santa Casa de Rio Claro (SP) [140 unidades].

A dupla fará a terceira live beneficente no próximo dia 06 de junho transmitida pelo canal oficial de Fernando e Sorocaba no Youtube.