Dois funcionários de rede atacadista morrem na hora em grave acidente

Duas pessoas morreram na hora em um grave acidente no fim da noite dessa segunda-feira (25/05), na BR-376, no Contorno Sul, nas proximidades da Volvo, Cidade Industrial de Curitiba. As vítimas foram identificadas como Helena de Sá, 30 anos, e Jean Carlos, 33 anos. Eles vestiam uniforme do Assaí Atacadista.

O acidente aconteceu por voltas das 22h30, próximo a entrada para o Conjunto Itatiaia, na pista sentido Santa Catarina. Os colegas de trabalho estavam em um veículo Palio Weekend, quando perderam o controle do carro e capotaram, após uma ultrapassagem.