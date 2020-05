FLÓRIDA: Detento morre com suspeita de Covid-19

Um detento de 27 anos que estava sob custódia do Estado na Penitenciária de Flórida Paulista faleceu no último domingo (24) e uma das suspeitas é de que ele tenha sido acometido pelo coronavírus (Covid-19).

Ele estava sob cuidados médicos na Santa Casa de Flórida Paulista .

Documentos que a reportagem do jornal e site Folha Regional teve acesso com exclusividade, revelam que o detento apresentava um quadro de pneumonia com febre, tosse e falta de ar, sintomas característicos do Covid-19.

O corpo do detento foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Adamantina onde passou por exames médicos.

No documento emitido pelo I. M. L., datado do último dia 24 e assinado por um médico legisla, o qual nossa reportagem também teve acesso, não consta a decorrência da morte, porém, aponta “morte a esclarecer” e “aguarda exames” nos campos preenchidos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista, materiais sorológicos foram colhidos antes de seu falecimento e encaminhados para exames que vão apontar se o homem havia ou não sido infectado com a doença.

Ainda para a Secretaria de Saúde de Flórida Paulista, o óbito do detento é tratado como suspeito de Covid-19, conforme informou o responsável pela Vigilância Epidemiológica.

Nossa reportagem entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária e solicitou informações oficiais sobre o assunto, porém, até o momento da publicação desta reportagem a pasta não havia se manifestado.

A reportagem segue aberta para uma possível manifestação da SAP trazendo as informações solicitadas.



TRANSLADO E SEPULTAMENTO

A empresa funerária Terra Santa de Flórida Paulista realizou os trâmites para o translado do corpo do detento que morava em São Paulo e que foi sepultado na presença de familiares no Cemitério Dom Bosco, em Perus.