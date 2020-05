FLÓRIDA: Enfermeira é a segunda paciente curada do Covid-19 na cidade

A enfermeira floridense Vilma Godoy é a nova paciente à ser divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista como “vencedora do Covid-19”.

A divulgação do diagnóstico que apontou que a floridense não estaria mais com o vírus da doença ocorreu na página do facebook da própria profissional na semana passada, porém, só entrou para os números oficiais divulgados pela Saúde nesta terça-feira (26).

Ela foi aplaudida pelas equipes da Estratégia da Saúde da Família “Roberto Florindo” de Flórida Paulista na manhã de hoje, após a sua alta do tratamento da doença.

Eles formaram um “corredor humano” para que ela passasse em meio com um cartaz informando “Sou profissional da saúde e venci o Covid-19”.

Vilma atua como enfermeira na área da segurança pública em uma cidade da região e foi incluída nos índices de Flórida Paulista por residir na cidade.

A reportagem do jornal e site Folha Regional falou com Vilma momentos antes desta publicação.

Bastante emocionada, ela agradeceu a Deus, aos profissionais da saúde que estiveram ao seu lado nesta batalha e todos os amigos que estiveram na torcida pela sua recuperação.

“Desde o momento em que tive o diagnóstico da doença, foram dias de angústia, tristezas e incertezas, porém, com muita fé, determinação e o apoio de todos, venci a doença”, destacou Vilma.

A floridense ressaltou a importância da prevenção, higienização de mãos e principalmente do isolamento social e domiciliar para aqueles que podem fazê-lo.

“Minha contaminação com a doença pode estar ligada ao meu ambiente de trabalho, uma vez que amando o que eu faço e sendo uma profissional que atua na linha de frente do combate ao Covid-19 amenizando o sofrimento das pessoas, cumpri com meu papel até que a doença me tirasse de cena, mas agora estou de volta, firme e forte para ajudar aqueles que de minhas mãos necessitem para ter um pouco de suas dores amenizadas”, finalizou Vilma.

DADOS DO COVID-19 EM FLÓRIDA PAULISTA



A cidade contava com três pacientes diagnosticados com Covid-19, porém, com a cura de Vilma e do primeiro caso que veio de Jundiaí com sintomas da doença, o município está apenas com um caso confirmado, o do paciente que chegou de Paraisópolis/SP e foi constatado com Covid-19.

Três pessoas seguem sob suspeita, sete testaram negativo e uma pessoa (detento da penitenciária) é tratado como óbito suspeito de coronavúrus.