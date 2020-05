Osvaldo Cruz confirma terceiro caso de Covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Osvaldo Cruz confirmou oficialmente o terceiro caso positivo para paciente com Covid-19.

Trata-se de uma profissional de Saúde terceirizada que trabalha no ambiente da Santa Casa de Osvaldo Cruz.

A Vigilância Epidemiológica informa que a paciente foi submetida inicialmente a dois testes, um rápido e outro na modalidade “swab” (com coleta de material mediante haste plástica) e ambos apresentaram resultados negativos inicialmente e o caso era tratado como descartado.

Mesmo assim a paciente foi submetida a isolamento e apresentou sintomas tardios da Covid-19 e submetida a teste rápido (terceiro exame), este último acusou positivo.

Entretanto seu estado de saúde é bom e a paciente não precisou ser internada. Devido ao tempo de espera e a inclusão do caso no sistema de acompanhamento da pandemia o estágio final de isolamento está no fim e a profissional deverá ser notificada como curada em breve.

Os outros dois casos da Covid-19 de Osvaldo Cruz são de agentes penitenciários que também foram encerrados com duas curas..