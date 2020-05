Plasma de cavalo com anticorpos será testado como tratamento da Covid-19

Neste estudo, a UFRJ isolará e inativará o vírus, para que ele possa começar a ser inoculado em cavalos do Instituto Vital Brazil. “Já vimos em muitas pesquisas realizadas pelo mundo em que o tratamento a partir do plasma de pessoas curadas da Covid-19 teve efeito positivo no tratamento de infectados em estado grave. A ideia é fazer um experimento agora a partir do plasma de cavalos, para que possa ser produzido em grande escala”, afirma o presidente do instituto, Adilson Stolet, em entrevista à Agência Brasil.

Outra vantagem do soro hiperimune é a rapidez na produção. O instituto teria capacidade para tratamentos para até 100 mil pacientes por ano. Vale ressaltar que o soro a partir do plasma sanguíneo com anticorpos de cavalos não é uma vacina. Caso funcione, ele pode servir como tratamento eficaz até a chegada da imunização.