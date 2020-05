Vitima de acidente na vicinal Adamantina/Mariápolis não resiste e morre após quatro dias na UTI

A lucelienese Maria Gabriela Venceslau Dionézio – mais conhecida na Capital da Amizade por “Pastora Gaby”, 36 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no início da tarde desta terça-feira (26), após passar quatro dias na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas de Marília.

Ela foi vítima de um capotamento na noite da última sexta-feira (22), quando conduzia um veículo Nissan Versa.

Ao capotar, a mulher foi arremessada para fora do veículo e ficou gravemente ferida sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Adamantina e encaminhada para o Pronto Socorro da Cidade Joia de onde foi transferida posteriormente para o Hospital das Clínicas de Marília onde passou por cirurgias, porém, a gravidade dos ferimentos fizeram com que seu estado de saúde que já era considerado grave, evoluísse para o óbito.

A reportagem do jornal e site Folha Regional falou por volta das 17h com o pastor Marcos Antônio Dionézio que é o esposo de Maria Gabriela.

Bastante abalado, ele citou que “todos os esforços foram feitos para que sua vida não se extinguisse, porém, Deus achou por bem recolhê-la”.

Marcos aproveitou para agradecer todas as orações, palavras de conforto e apoio recebidos da população de Lucélia e região desde o momento do acidente.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO



A previsão é de que o velório de Maria Gabriela aconteça no início da noite desta terça-feira com sepultamento previsto para as 10h30 de amanhã (27), no Cemitério Municipal de Lucélia.