Adolescente pega carro escondido da família e causa grave acidente em Osvaldo Cruz

Um adolescente, de 15 anos, ficou ferido após se envolver em um grave acidente de trânsito na noite desta terça-feira (26) envolvendo um Veículo Corsa Wind com placas de Osvaldo Cruz e uma bicicleta.

Segundo informações levantadas no local pela Reportagem do Portal Metrópole de Notícias, o veículo seguia pela Rua Yutaka Abe sentido bairro/centro, quando no cruzamento com a rua Califórnia, o adolescente que estava de bicicleta cruzou a via, o que causou o acidente.

Adolescente com uma possível fratura no ombro esquerdo, vários hematomas pelo corpo, dores no peito e alguns dentes quebrados, foi socorrido pela unidade Resgate do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa local, já o condutor do veículo não se feriu.

Durante o registro do b.o pela Polícia Militar, policiais descobriram por um parente do motorista que o mesmo é menor de idade, 16 anos, e que pegou o carro sem autorização dos familiares, versão confirmada pelo adolescente.

Diante dos fatos foram tomadas medidas cabível e acionada a Perícia Técnica.

O veículo foi recolhido para o pátio do Detran por estar com o documento obrigatório vencido deste 2016.