Exame descarta Covid-19 em detento que morreu em Flórida Paulista

Os exames realizados através de amostras sorológicas e encaminhados ao Instituto Adofo Lutz em São Paulo, descartaram a hipótese de Covid-19 como causa morte do detento da Penitenciária de Flórida Paulista que faleceu no último domingo (24) na Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista.

Ele estava internado há vários dias na unidade de saúde e apresentava segundo documentos do Instituto Médico Legal de Adamantina, dos quais a reportagem do jornal e site Folha Regional teve acesso com exclusividade, um quadro de pneumonia com febre, tosse e falta de ar, o que fizeram com que o mesmo entrasse para o quadro de suspeitos de portar a doença.





Os exames foram realizados antes do óbito do detento, porém, o mesmo acabou falecendo e a Secretaria Municipal de Saúde havia o colocado como “óbito suspeito” em quadro que traz os dados e estágio da doença no município.

O resultado oficial emitido pelo Adolfo Lutz, do qual somente responsáveis pela pasta da Saúde no município e profissionais da segurança pública, mais especificamente da Penitenciária têm acesso, vazou e foi repercutido através das redes sociais e aplicativos de mensagens momento antes da publicação desta matéria.

A reportagem teve acesso e suprimiu alguns dados, veja abaixo:





O ATUAL CENÁRIO DO COVID-19 EM FLÓRIDA PAULISTA

Segundo divulgado pela Secretaria de Saúde de Flórida Paulista na tarde desta quarta-feira (27), o município conta hoje com quatro casos positivos da doença, dos quais três já estão curados, dois pacientes aguardam resultado, 10 descartados e um óbito negativo (do detento).

Ainda segundo a pasta, uma mulher teve a infecção pela doença confirmada hoje e seu esposo aguarda resultado de exames, sendo que ambos já estão enquadrados nos números acima.