Gilmar Mendes pede investigação contra bolsonaristas que agrediram imprensa

Em sua conta no Twitter, o magistrado defendeu que Ministério Público e Judiciário devem investigar as agressões feitas pela militância bolsonarista contra os profissionais pois, nas palavras de Mendes, “configuram atentado grave à liberdade de imprensa”.

Na segunda-feira (25/5), os militantes hostilizaram a imprensa em duas ocasiões. A primeira ocorreu após Bolsonaro criticar a cobertura do governo. “No dia que vocês começarem a falar a verdade, eu falo com vocês”, disparou o chefe do Executivo.