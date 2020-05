Pit bulls invadem casa e atacam mãe e filha durante 25 minutos

Segundo Katia, os cachorros são de um vizinho que também possui outros cinco pitbulls. Ela conta que o tutor dos animais foi até a casa da comerciante quando soube do ataque. “Ele veio e se justificou dizendo que estava saindo de casa com um dos cachorros quando os outros dois escaparam”.

“Ele me ajudou com um dinheiro, mas preciso levar minha filha no médico, tomar vacina, não estou dando conta dos gastos. Antes de tudo, agradeço a Deus por estar viva, mas gostaria que o dono me ajudasse pelo menos com o transporte e com as medicações da minha filha, já que é o responsável pelos cachorros”, finaliza.