Polícia Ambiental aplica multa de R$ 12 mil por maus tratos a cães em Tupã

O morador de um sitio localizado no Bairro Pitangueiras, zona rural de Tupã, recebeu multa no valor de R$ 12.000,00 por maus tratos a animais domésticos (cães).

A ocorrência foi registrada pela equipe do 1º Pelotão – Base Operacional da Polícia Militar Ambienta de Tupã, pertencente ao 2º BPAmb e 4ª Cia.

O caso foi registrado pela equipe do cabo Piazentin, cabo Rodrigueiro e cabo Martiniano nesta quarta-feira (27).

Segundo a Polícia Ambiental de Tupã, após denúncia à equipe se deslocou até a propriedade rural e constatou alguns cães com ferimentos e outros bem magros.

Foi solicitado o apoio do médico veterinário do município que constatou quatro cães em situação de maus tratos devido desnutrição e ainda em outros dois cães com suspeita de Leishmaniose, onde foi coletado sangue pela equipe de zoonoses para possível constatação.

No local não havia água e nem alimentação a disposição e que foi elaborado o auto de infração ambiental no valor de R$ 12.000,00.