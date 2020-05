VW Nivus é apresentado oficialmente

A Volkswagen apresentou hoje (28) o Nivus. O modelo é o lançamento mais importante do ano para a marca no Brasil.

A fabricante não revelou os preços oficialmente, mas ficarão entre R$ 86 mil e R$ 99 mil em três versões, sem opcionais, segundo nosso colunista Jorge Moraes.

“Ele será uma opção de entrada dos SUVs do mercado brasileiro e um pouco acima dos hatches compactos premium à venda no país”, afirmou Gustavo Schmidt, vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen do Brasil.

A empresa iniciará a pré-venda do Nivus nas próximas semanas e promete benefícios para quem adquirir o veículo nesta condição. Embora não tenha revelado quais serão essas vantagens, a VW indicou que concederá descontos ou bônus nos aplicativos da loja do VW Play – o qual falamos mais adiante.

Feito no Brasil

O Nivus não será o primeiro SUV cupê fabricado no Brasil, já que o BMW X4 é produzido em Araquari (SC) desde agosto de 2016.

Porém, o modelo da VW será, sim, o precursor dos SUVs cupês compactos no mercado brasileiro.

Desenvolvido totalmente no país, o Nivus aproveita a plataforma do Polo. Ele terá 4,26 metros de comprimento, 1,49 metro de altura, 1,75 metro de largura e 2,56 metros de distância entre eixos, sendo 7 cm mais comprido e 1 cm mais estreito do que o T-Cross.

O porta-malas será maior (415 litros contra 373 litros), mas o espaço interno será menor, já que o T-Cross aproveita o entre eixos de 2,65 metros da base do Virtus.

O design ficou a cargo da equipe de design liderada por JC Pavone e traz elementos que devem ser vistos nos futuros lançamentos da VW. O estilo é bem diferente do que existe na gama atual da fabricante no Brasil e é inspirado nos SUVs que a marca vende lá fora. Enquanto a dianteira traz linhas mais sóbrias, a traseira tem uma queda suave em direção à traseira e lanternas parecidas com as do T-Cross.

O interior, porém, virá de um velho conhecido, já que o painel será bem parecido com o do Polo. No console central, destaque para a tela de 10 polegadas do VW Play, nova central multimídia que traz suporte a Android Auto e Apple CarPlay (sendo este último sem fio) e uma loja de aplicativos própria com serviços como iFood, mas não vem com internet a bordo.

Anda e para sozinho

Dependendo da versão, o Nivus poderá vir com piloto automático adaptativo, alerta de colisão, sistema de frenagem autônoma de série e frenagem pós-colisão.

Os itens, porém, devem equipar apenas a configuração topo de linha. O Nivus, inclusive, deve ser o primeiro modelo da categoria de SUVs compactos a oferecer o piloto automático adaptativo, conhecido internamente pela sigla ACC.

O Nivus será vendido com a motorização 1.0 turbo, que entrega até 128 cv e torque máximo de 20,4 kgfm quando abastecido com etanol. A transmissão é automática de seis marchas.

A altura da suspensão foi elevada em 10 milímetros comparando com o Polo. No entanto, o Nivus tem conjunto roda/pneu maior do que o hatch. Isso faz com que o SUV cupê seja 27,5 milímetros mais alto, inclusive na posição de dirigir.

A área de engenharia da VW também realizou ajustes exclusivos de suspensão e direção, além de aumentar a rigidez torcional do eixo traseiro. O Nivus também terá freios a disco nas quatro rodas.

A produção do Nivus será iniciada dentro de duas semanas na fábrica de São Bernardo do Campo (SP). De acordo com a VW, o modelo chegará às concessionárias de todo o Brasil até junho.

Na Argentina o modelo será lançado até o fim deste ano, enquanto nos demais países da América do Sul seu lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2021.

Na Europa, o Nivus será fabricado na fábrica de Pamplona, na Espanha, no primeiro semestre do ano que vem.