Bebê de seis meses morre após cair de carrinho

Um bebê de seis meses foi socorrido pelo Samu, após ter sofrido uma queda na manhã de hoje,29, em sua residência no bairro Jardim das Acacias em Três Lagoas. A criança estava com a babá em casa quando por motivos a serem esclarecidos caiu do carrinho ficando inconsciente.

Os paramédicos do Samu tentaram reanimar a criança, que infelizmente não resistiu à gravidade do acidente e faleceu. Enquanto o bebê era socorrido à babá deixou a residência sem explicações. Os familiares da criança procuram a babá para esclarecer o que aconteceu durante a manhã.

Os pais estavam trabalhando e ficaram em choque ao receber a triste notícia da morte da criança. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias que levaram o bebê a cair e vir a óbito. O caso foi registrado como morte a esclarecer.