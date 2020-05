FLORA RICA: Saúde recebe kits de testes rápidos para detecção do Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu do Ministério da Saúde, 40 testes rápidos sorológicos para detecção do Covid-19.

Os testes serão aplicados somente com prescrição médica. Entre os critérios para a realização do teste, os médicos poderão priorizar grupos com maior risco de morte em caso de infecção, como pessoas a partir dos 60 anos, população alvo, que inclui profissionais da saúde e segurança e demais pacientes que apresentam sintomas compatíveis com a síndrome gripal ou tiveram algum contato com casos positivos.

O teste utiliza amostra de sangue capilar ou venoso e o resultado é constatado após 15 minutos.