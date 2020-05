Homem é preso suspeito de usar casa de oração para vender Santo Daime e drogas

Um administrador de empresas de 41 anos foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas em Itanhaém, no litoral paulista, segundo informou nesta sexta-feira (29), a Polícia Civil. Ele utilizava uma casa de oração para realizar o comércio dos entorpecentes, incluindo a substância conhecida como Santo Daime.

Conforme apurado pela reportagem, a prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) da cidade na residência do suspeito, no bairro Jardim Suarão.

Segundo a Polícia Civil, a equipe realizou diligências e investigações de campo, nas quais foi apurado que existia um imóvel no bairro, usado como casa de oração, que também seria destinado ao cultivo e comércio da substância Ayahuasca, também conhecida como chá de Santo Daime.

A bebida é produzida a partir do cozimento de folhas de Chacrona e de um tipo de cipó conhecido como Mariri. É utilizada em rituais indígenas de cura espiritual na região amazônica e difundida em outras partes do mundo.

O uso da substância não é proibido por lei, mas há proibição quanto a utilizá-la para fins lucrativos. Além de fazer a comercialização do chá, foi identificado que, no local, também havia o consumo de drogas ilícitas.

Os investigadores, então, se deslocaram até o imóvel, onde foram atendidos por um homem que informou ser adepto do uso religioso do Santo Daime. Após ele permitir que os policiais entrassem no local, as autoridades verificaram que havia uma grande quantidade de plantas destinadas ao cultivo do chá.

Os policiais realizaram uma busca detalhada e encontraram, também, grande quantidade de maconha, além de uma garrafa contendo a substância da maconha e uma outra substância na cor branca, em infusão.





A equipe identificou, também, que havia no interior da casa grande quantidade de extrato do chá de Santo Daime, para uso comercial. De acordo com a polícia, embora exista resolução do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad), publicada em 2010, autorizando o uso da referida substância em rituais religiosos, a comercialização dela é irregular e é conduta prevista como crime contra a saúde pública, previsto no artigo 278 do Código Penal.

O delegado Bruno Mateo Lazaro, responsável pela Dise, decretou a prisão em flagrante do responsável pelo local, em razão dele utilizar da liberdade de crença para obtenção de lucro na comercialização da bebida alucinógena conhecida como Santo Daime, cometendo, assim, crime contra a saúde pública.

“O chá em si não é ilegal, porém, ele não pode comercializar, porque é uma substância que só pode ser utilizada para fins religiosos. A prova da comercialização é que foram apreendidos recibos. A maconha foi encontrada em recipientes líquidos e também a granel, em grande quantidade, o que pressupõe que eles também comercializavam essa droga lá. Então, ele utilizava esse espaço, que deveria ser para fins religiosos, como prática de tráfico de drogas”, explicou o delegado.

Foram apreendidos três frascos de maconha em infusão, contendo quase quatro litros, e ainda aproximadamente 350 gramas de maconha ‘in natura’, além de um frasco com sementes de maconha pesando 21 gramas. Também foram apreendidos 46 litros de chá de Santo Daime na forma líquida e 33 litros do chá em gel, três balanças digitais, um bloco de recibo e um aparelho celular.

O material apreendido foi encaminhado para perícia. O caso foi registrado como drogas sem autorização ou em desacordo e incolumidade pública, na Dise de Itanhaém.

Santo Daime

O Santo Daime surgiu em meados de 1920, no Acre, por meio do mestre Irineu, um seringueiro. Ele morreu em 1971. A doutrina tem origem no cristianismo, mas também há influência do espiritismo.

Durante as celebrações, os adeptos participam do ritual do chá de Ayahuasca. Desde 2010, o governo brasileiro estabeleceu regras para permitir a produção e consumo da bebida para rituais religiosos. Pede, por exemplo, para os responsáveis evitarem a ingestão dela por pessoas com transtornos mentais.

Os seguidores do Daime acreditam que o chá tem o poder de ampliar a consciência, trazendo respostas para suas angústias e dúvidas.