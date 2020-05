IRAPURU: Vereadores cobram compensação financeira aos profissionais da Saúde

Em sessão da Câmara Municipal de Irapuru foram apresentadas duas indicações assinadas por todos os vereadores irapuruenses, reivindicando maior valorização dos profissionais que atuam no setor de Saúde do município devido a pandemia do novo coronavírus/Covid-19.

Os vereadores estão reivindicando ao prefeito e a Secretaria Municipal de Saúde para que conceda durante esse período de pandemia uma compensação financeira como forma de incentivo a todos os profissionais da área da saúde do município.

Também estão solicitando ao prefeito e Secretaria de Saúde para que conceda durante esse período de pandemia, adicional de insalubridade a todos os atendentes da área da saúde de Irapuru. Ressaltaram os vereadores que os profissionais da saúde integram a linha de frente ao combate a este vírus e estão concomitantemente sujeitos a serem contaminados devido o contato direto com pessoas infectadas.

Ainda ressaltaram os vereadores que “devemos de alguma forma compensar todos os esforços e os riscos que estes profissionais da saúde têm demonstrado e suportado”.

As indicações foram encaminhadas ao prefeito e agora os vereadores aguardam o atendimento das reivindicações pela Prefeitura.