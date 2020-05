PRACINHA: Live Solidária dos Campistas acontece neste sábado

Em épocas de grandes pestes e pandemias, devemos sim tomar todas as medidas que as autoridades competentes sugerem no que diz respeito à higiene pessoal, aglomeração de pessoas e todos os cuidados necessários. Mas também devemos por os joelhos no chão e olhar para o céu e rezar.

Pensando nisso os Jovens Campistas da Paróquia Santa Luzia de Pracinha convida a todos para participarem da Live Solidária dos Campistas que acontece neste sábado às 21hs direto da Paróquia de Pracinha, com o tema: “Com Maria recebemos o Espírito Santo” e que será transmitido pelo Facebook da paroquia e pelo Instagram: campistas_lucelia.

A Live Solidária dos Campistas terá momentos de oração, bate papo, formação, partilha, muita alegria além de ter como objetivo de arrecadar alimentos para as famílias que estão passando por momentos difíceis nessa pandemia, como também ajudar as famílias de Pracinha que tiveram suas casas atingidas pelas fortes chuvas ocorrida dia 22 de maio na cidade.

A oração e a fé podem servir como alívio, uma busca de amparo diante do desespero, transmitindo às pessoas uma sensação de segurança, proteção e de não estarem sozinhas.

Então vamos todos participar dessa “live solidária”, seja em oração ou fazendo suas doações de alimentos que podem ser entregues nos seguintes locais: na secretaria paroquial de Pracinha ou informações pelo telefone: (18) 99813-2360. Lembrando que os alimentos podem ser entregues no sábado e domingo.