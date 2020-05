LUCÉLIA: Sebrae e Prefeitura promoverão curso para micros e pequenos empreendedores

O SEBRAE-SP Aqui e a Prefeitura, promoverão gratuitamente o “Programa Enfrentar” voltada aos micros e pequenos empreendedores. Os encontros serão realizados das 19h às 21h nos dias 08 a 12 de junho de 2020.

Se você precisa de um atendimento mais profundo e personalizado, conheça o programa de mentoria que preparamos para te ajudar neste momento tão difícil.

O programa foi criado exclusivamente para as empresas enfrentarem o momento de crise causado pelo Corona Vírus.

Com conteúdo direcionado às necessidades atuais dos empresários, o programa é composto de encontros coletivos remotos e ao vivo, ferramentas práticas e atendimentos individuais focados na sua empresa, tudo isso contando com o time de especialistas do Sebrae que está preparado para te ajudar a superar esse momento.

Microempreendedores Individuais (MEIS) que participarem do Programa Enfrentar poderão ter acesso ao benefício Programa Juro Zero Empreendedor, com acesso à crédito, seguindo as seguintes premissas:

– Participar/concluir minimamente 75% do PROGRAMA ENFRENTAR;

– Possuir CNPJ válido (ou seja, o cliente eletivo, nesse caso do Enfrentar, tem que possuir CNPJ);

– Atender aos critérios de exigibilidade do Banco do Povo para acesso ao crédito;

Conteúdo programático: