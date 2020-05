FLÓRIDA: PM prende homem de 63 anos acusado de abusar de criança

A Polícia Militar de Flórida Paulista prendeu em flagrante um homem pelo crime de abuso de vulnerável na tarde deste sábado (30).

Segundo informações cedidas pela Polícia Militar à reportagem do jornal e site Folha Regional, após ser acionada via Centro de Operações da Polícia Militar, o “COPOM”, a equipe em serviço deslocou-se até a Avenida Vereador Augusto Roque, onde em contato com a mãe da criança de oito anos de idade, foi informada que a filha havia sido vítima de assédio sexual.

A Polícia Militar informou também que a mãe em seu depoimento, relatou que havia pedido para a filha ir até a casa do autor para pegar alguns limões e que quando a criança retornou à sua residência, informou que o homem havia a forçado à sentar no sofá e em seguida, teria a beijado e passado as mãos em suas partes íntimas, fato confirmado pela criança na presença do Conselho Tutelar.

A Polícia Militar realizou patrulhamento e obteve êxito em localizar o suposto autor que recebeu voz de prisão em flagrante e junto com as demais partes (mãe e filha vítima do abuso) foi conduzido até o Plantão Policial localizado em Adamantina onde a ocorrência foi apresentada.

O delegado Dr. Ricardo Dourado dos Santos após tomar ciência dos fatos, determinou a prisão em flagrante do autor pelo crime de estupro de vulnerável, fazendo assim que o mesmo fosse colocado à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Adamantina.