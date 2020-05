Caminhões colidem de frente em Lins

No início da manhã deste sábado (30), dois caminhões colidiram frontalmente em Lins (102 quilômetros de Bauru). O acidente ocorreu na estrada vicinal que liga a Usina Lins à Usina Cafealcool (Lins/Cafelândia). Uma vítima foi socorrida antes da chegada do Corpo de Bombeiros com ferimentos leves.

Para resgatar a outra das ferragens, contudo, as equipes da corporação trabalharam durante cerca de seis horas. Foram necessários um guindaste e tratores para abrir espaço. Depois, os bombeiros começaram a serrar o que restou do veículo para retirar a vítima, que teve ferimentos graves, principalmente na região das pernas. Houve apoio de médicos e enfermeiros no local.