Carro e caminhão batem na entrada do bairro São Cristóvão em Dracena

Por volta de 15:50 Horas desta sexta-feira (29), foi registrado um acidente de trânsito com vítima na esquina das ruas São Cristóvão com a rua Fortaleza, atrás da Fapidra em Dracena.

Segundo informações obtidas no local pela reportagem do Site JZ, um caminhão Volkswagen com placas de Campo Grande/MS carregado com bebidas, transitava na Rua Fortaleza no sentido centro ao Parque Dracena, e o veículo Parati placas de Dracena, dirigido por um jovem de 22 anos, fazia o sentido contrário.

O rapaz foi entrar a esquerda na rua São Cristóvão e virou na frente do caminhão que não teve tempo para fazer nada, arrastando o veículo por alguns metros.

O jovem condutor da Parati sofreu escoriações leves no corpo e foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e levado até o Pronto Atendimento Municipal.

A Polícia Militar compareceu no local, registrou o B.O e controlou o trânsito, já a Polícia Técnica apurou dados e vai apontar as causas do acidente.