Filho é preso por violência doméstica e cárcere privado contra os pais em Dracena

Na manhã de sábado (30) por volta das 07h14min a Polícia Militar em Dracena foi solicitada via 190. No local a porta de acesso a residência estava trancada e a vítima de 65 anos pedia socorro em uma janela do quarto, informando que seu filho, o autor de 40 anos, a mantinha trancada no quarto juntamente com seu marido, vítima de 76 anos, e de posse de uma faca os ameaçava.

A vítima autorizou a quebra do vidro da porta, que dá acesso ao corredor do sobrado, para que a equipe da Polícia Militar conseguisse ter acesso ao quarto, local em que estavam todos trancados.

No interior da residência a vítima conseguiu achar uma chave e abriu a porta, o autor encontrava se com um corte no dedo indicador direito, com bastante sangramento. Foi dado voz de prisão em flagrante ao autor e socorrido pela Unidade de Resgate ao Pronto Atendimento Municipal.

A vítima (mãe) emocionalmente abalada foi atendida no PAM e liberada, após medicada. Foram apreendidos uma faca tipo peixeira e um facão.

O autor permaneceu em cirurgia no dedo indicado direito pela Santa Casa local.

Foi ratificado a prisão em flagrante, por cárcere privado, violência doméstica e ameaça, sendo solicitado escolta policial pois o autor encontrava se em atendimento médico, permanecendo a disposição da Justiça.