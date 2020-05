Rapaz de 27 anos morre após acidente com moto no Jardim Unesp, em Tupã

Bruno Caique da Silva Alves, 27 anos, morador na Jardim Unesp, morreu após acidente de moto por volta das 13 horas deste sábado (30) em Tupã.

Segundo consta, o rapaz transitava pela Rua Domingos da Costa Lopes, quando por motivos desconhecidos perdeu o controle da motocicleta e bateu em uma árvore. Ele ainda chegou a ser socorrido pelo Resgate dos Bombeiros para Santa Casa, mas não resistiu á gravidade dos ferimentos.

Ainda consta no boletim de ocorrência, que a Polícia Militar chegou a ser acionada, mas a moto já não estava mais no local do acidente.

Bruno Caique da Silva Alves, 27 anos, recebeu todo o atendimento necessário na Santa Casa, mas teve uma parada cardiorrespiratória vindo a óbito no final da tarde deste sábado. .