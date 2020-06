Empresário morre ao bater carro de frente com caminhão

O empresário Ricardo Marani, 30 anos, morador no bairro Simões, em Birigui (SP), morreu ao bater o carro que conduzia de frente com um caminhão na madrugada deste domingo (31).

O caso aconteceu por volta das 5h, na rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), em Birigui.

Segundo o que foi relatado à Polícia Civil, policiais militares rodoviários foram comunicados de um acidente de trânsito no quilômetro 25 da estrada, onde havia ocorrido uma colisão entre um carro e um caminhão.

Chegando ao local, eles encontraram um Fiat Palio com placas de Buritama com a frente totalmente destruída e constataram que o condutor estava morto. No local também havia um caminhão Ford Cargo com placas de Votuporanga.

O veículo era conduzido por um motorista de 60 anos, de Votuporanga, que não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

Investigação

O Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar o corpo da vítima das ferragens e equipe do instituto de criminalística esteve no local e realizou perícia.

Em seguida, o corpo do empresário foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba para exame necroscópico.

Os policiais encontraram a companheira dele no pronto-socorro, onde recebia atendimento médico. Ela contou à polícia que estava com Marani em uma festa e quando retornavam, eles discutiram.

Pulou

No trajeto para casa, o empresário teria dito que iria matá-la e passou a agredi-la com socos. Durante as agressões, a mulher disse que pulou do veículo em movimento e conseguiu fugir.

Em seguida, ele teria enviado mensagem para o celular dela, dizendo que tiraria a própria vida.

Segundo a polícia, a documentação do caminhão e do motorista estavam em ordem. Já Marani estava com a carteira de habilitação vencida. O carro ficou praticamente destruído e recolhido para o pátio de um guincho da cidade.