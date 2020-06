Colisão entre dois carros deixa oito pessoas feridas em Sumaré; quatro em estado grave

Uma colisão entre dois carros deixou oito pessoas feridas na noite de domingo (31), na Avenida Emílio Bosco, no bairro Matão, em Sumaré (SP). De acordo com a Polícia Militar, o motorista de um veículo modelo Volkswagen Gol entrou na contramão em alta velocidade e bateu de frente com um Fiat Palio, que vinha no sentido oposto.