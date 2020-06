Dois ex-jogadores de futsal morrem em acidente de carro

Dois ex-jogadores de futsal morreram em um acidente de carro em Francisco Beltrão, no Paraná. Outras três pessoas ficaram feridas. O caso aconteceu na tarde deste domingo (31).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo saiu da pista na rodovia PR-475 e colidiu com um barranco. Luiz Henrique Soares, de 20 anos, morreu na hora. Seu ex-colega de time, Maxwell Soares, de 19 anos, foi socorrido e morreu no hospital.

Os jovens jogaram pelo time Marreco Futsal, em sua divisão de base. A página oficial do time no Facebook lamentou a morte de seu ex-atletas. “Que Deus conforte o coração da família! Nossos sentimentos.”, diz parte da nota. (íntegra no final da nota)

Outras duas pessoas que estavam no carro foram encaminhadas com ferimentos grave para o Hospital Regional. O quinto ocupante foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, com ferimentos leves.

Confira à íntegra da nota divulgada pelo Marreco Futsal:

Com pesar comunicamos o falecimento de Luiz Soares e Maxwell Soares, jovens beltronenses que passaram pela base do Marreco Futsal, vítimas de acidente de trânsito. Que Deus conforte o coração da família! Nossos sentimentos.