Fundo Social de São Paulo lança Campanha Inverno Solidário 2020

O Governador João Doria lançou nesta segunda-feira (1) a Campanha Inverno Solidário 2020. A ação tem como objetivo arrecadar cobertores novos para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social a enfrentar o período de frio.

“Em razão da pandemia do coronavírus, serão arrecadados este ano apenas cobertores novos para evitar o risco de transmissão da doença na manipulação de peças usadas. Por meio do Comitê Empresarial Solidário, já recebemos hoje a doação de 60 mil cobertores”, afirmou Doria.

A ação será realizada de 2 de junho a 22 de setembro, e o recolhimento dos cobertores será feito junto a estabelecimentos parceiros. A entrega das doações também poderá ser feita em horário comercial diretamente no depósito do Fundo Social, que fica na Avenida Marechal Mario Guedes, 301, na zona oeste da capital.

“Investir no próximo é um grande ato solidário”, disse Bia Doria, Primeira-dama do Estado de São Paulo e Presidente do Fundo Social. As doações recebidas serão destinadas para moradores de rua e entidades sociais, entre elas, hospitais e centros de acolhida em todos os 645 municípios de São Paulo.

Divulgação

A campanha Inverno Solidário conta também com o apoio oficial da Klabin, que fez a doação de 40 mil caixas que serão distribuídas pelos estabelecimentos parceiros para o recolhimento dos cobertores.

A divulgação da ação será feita em espaços cedidos por emissoras de TV e rádio. O material de divulgação, assim como todas as informações sobre a campanha, estão disponíveis no site www.invernosolidario.sp.gov.br.