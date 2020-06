Motorista capota carro ao passar mal

Um mal súbito em um homem de 33 anos que conduzia um Honda Civic causou o capotamento do veículo na noite de domingo (31), pela estrada de Planalto, em Andradina.

O Paparazzi News apurou que o acidente de trânsito sem vítima foi registrado pela Polícia Militar na vicinal Sebastião Lourenço da Silva, quilômetro 4.

Em uma curva o automóvel veio atingir uma árvore existente na entrada de uma propriedade rural e causou o capotamento deixando o veículo com as rodas para cima. O condutor que não apresentava nenhuma lesão, dispensou o atendimento do Corpo de Bombeiros e aceitou fazer o teste de alcoolemia que deu negativo.

O veículo foi removido em guincho da seguradora com danos de grande monta.