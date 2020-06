PM age rápido, prende autores e recupera dinheiro roubado de posto de combustíveis

Dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar nesta segunda-feira (1º) após assaltarem um posto de combustíveis durante a madrugada, em Ouro Verde. As prisões foram efetuadas em menos de 8h após o roubo.

Por volta das 10h, a PM, já com as características dos suspeitos, foi informada que os bandidos estavam acompanhados de um cachorro da raça Dachshund.

Durante as buscas e coletando informações com populares, os militares conseguiram chegar em uma residência em Ouro Verde, em que as características tanto dos suspeitos como do cão foram confirmadas.

Ao ver a equipe policial, um dos suspeitos, de 21 anos, saiu correndo para os fundos da casa e foi localizado no banheiro, escondido atrás do box. Nada de ilícito foi localizado com ele no procedimento de abordagem, mas em um suporte de papel higiênico de crochê foram encontrados R$ 500 em notas diversas.

O segundo suspeito, de 20 anos, foi localizado em um quarto da casa, deitado em um colchão no chão. Em procedimento de revista, os policiais encontraram no bolso dianteiro do lado esquerdo a quantia de R$ 20 em notas de R$ 2, e mais R$ 400 em notas diversas, que estavam em uma carteira de couro, no bolso traseiro da roupa do suspeito. Ele não deu explicação sobre a procedência do dinheiro.

A dupla foi reconhecida, recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu presa à disposição da Justiça.

Foram recuperados todo o dinheiro roubado e apreendidos os objetos utilizados durante o crime.

O crime

Um posto de combustíveis foi roubado em Ouro Verde, na madrugada desta segunda-feira (1º). Conforme a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 3h45.

O frentista relatou aos policiais que dois indivíduos, um homem branco e outro pardo, entraram no local com capacetes. Um deles fez a menção de estar armado, com a mão sob a camiseta, e anunciou o roubo. A dupla pegou cerca de R$ 900 e fugiu a pé.