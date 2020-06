Polícia Militar prende dois indivíduos por tráfico de drogas

A Polícia Militar prendeu uma dupla de traficantes hoje (1) pela manhã em Osvaldo Cruz.

Após denúncia via COPOM de que em uma residência pela Rua Deolinda Maria da Silva estaria um veículo com placas de Birigui/SP e estaria envolvido com a venda e transporte de drogas, policiais militares deslocaram ao local dos fatos onde o veículo encontrava-se estacionado.

Na ocasião constataram o portão e a porta da residência abertos, com 02 casais, um em cada quarto. Os masculinos foram abordados e com eles nada de ilícito localizado, em vistorias na residência, foi encontrado 01 involucro de maconha e em vistorias no veículo foram localizados 19 (dezenove) invólucros da mesma droga.

Indivíduos receberam voz de prisão por tráfico, veículo, celulares e entorpecentes apreendidos e conselho tutelar acionado para medidas cabíveis quanto às 02 (duas) adolescentes que estavam em companhia dos indivíduos.