Em Tupã, deputado Motta analisa momento do país e reafirma compromisso com a região

O deputado federal tupãense Luiz Carlos Motta esteve na manhã de ontem na cidade para se reunir com o prefeito Caio Aoqui e os vereadores de sua base de sustentação, Amauri Mortágua, Alexandre Scombatti, Valter Moreno Panhossi e Osmídio Castilho (todos do PL, mesmo partido de Motta) e Renan Pontelli e Charles dos Passos Sanches (PSDB). Na pauta da reunião, debates sobre o atual cenário com suas implicações sanitárias e econômicas, e uma prestação de contas sobre as atividades que o parlamentar vem realizando neste período. A prefeita de Arco-Íris, Ana Serafim, também acompanhou o encontro.

“Motta tem sido um grande parceiro de nosso município e de toda região. É graças à sua atuação parlamentar que Tupã vem conseguindo maior apoio e visibilidade por parte do Governo Federal”, destacou o prefeito Caio Aoqui. “Esta é a importância de termos um deputado da cidade, que pensa na nossa população. Com o trabalho realizado por Motta, preenchemos o vazio que havia com a falta de representantes em Brasília”, acrescentou.

Segundo o chefe do Executivo tupãense, esta representatividade é fundamental para que a cidade possa vencer a batalha contra o coronavírus e, depois, buscar uma rápida recuperação nos setores produtivos. “Neste momento de crise, é preciso que haja união em torno do bem comum. Com um representante forte em Brasília, temos conseguido nos articular politicamente de forma a garantir grandes avanços”, celebrou Caio.

O prefeito de Tupã destacou ainda a atuação de Motta junto à bancada do estado com o objetivo de garantir a inclusão do município entre os beneficiários de recursos federais para o combate à Covid-19.

“A bancada paulista aprovou a destinação de recursos para que nosso município pudesse colocar em prática as políticas de combate e prevenção ao coronavírus. Mas é importante destacar que se não houvesse um deputado para defender Tupã e a região na hora da destinação das verbas, corríamos o risco de ficar sem este dinheiro. E foi isso que o deputado Motta fez. Ele foi o primeiro a me ligar e confirmar que nosso município estaria incluído entre os beneficiados”, lembrou Caio, agradecendo o apoio recebido de todos os demais deputados que integram a bancada de São Paulo.

EMENDAS

Na visita a Tupã, Motta falou sobre a destinação dos R$ 2,38 milhões em recursos que garantiu ao município através de emendas apresentadas ao orçamento federal de 2019. O dinheiro vai auxiliar em diversas áreas, como infraestrutura, saúde, esportes e assistência social.

“Motta sempre ajudou a área do esporte porque entende a importância que o setor tem na transformação da vida de crianças e jovens. Por isso, os R$ 400 mil que destinou para a total remodelação do Campo do Almoxarifado vão ser um grande diferencial. É importante destacar que a obra vai impulsionar não somente o futebol amador em nossa cidade, mas permitir que toda comunidade utilize o espaço para atividades diversas”, comemorou o vereador Alexandre Scombatti.

O vereador Amauri Mortágua destacou a maneira convicta como o deputado federal vem honrando seu compromisso de campanha. “Logo depois de sua eleição, Motta retornou a Tupã para reafirmar seu compromisso com a nossa cidade e com a região e desde que assumiu uma cadeira em Brasília, retorna constantemente para prestar contas e ouvir nossos pedidos, como está fazendo hoje”, elogiou.

“Vivemos um momento delicado e, graças ao apoio que recebemos em Brasília do deputado Motta, nosso município e as cidades da região que dependem dele estão conseguindo sucesso na missão de conter o avanço desta doença que colocou todo o planeta em risco”, defendeu o vereador Valter Moreno Panhossi, que conseguiu junto a Motta a destinação de recursos que serão aplicados na recuperação da malha viária de Tupã.

Já o vereador Osmídio Castilho lembrou que o momento pede união e deu ênfase à maneira proativa como Motta vem atuando em Brasília. “Para superar esta pandemia, é necessário que todos atuem em conjunto. Município, estado e federação precisam estar alinhados. E o deputado Luiz Carlos Mottta tem sido nosso principal elo neste processo”, sublinhou.

Através de emendas parlamentares, o deputado federal Luiz Carlos Motta destinou recursos que serão aplicados no setor de cultura em Tupã. A iniciativa atendeu solicitação do vereador Charles dos Passos Sanches. “Cultura é um setor imprescindível para qualquer civilização, por isso é preciso agradecer ao olhar sensível do deputado, que, independente de bandeira partidária, sempre nos recebe e busca atender às demandas que apresentamos”, observou.

“Faz muito tempo que Tupã e toda a Nova Alta Paulista precisavam de um representante à sua altura. Agora, com Motta em Brasília, estamos observando os benefícios de termos um deputado realmente ligado à região”, frisou o vereador Renan Pontelli. “Através de emenda parlamentar apresentada por Motta, vai ser possível construir um Centro de Referência em Assistência Social no conjunto Jamil Dualibi, uma área que realmente precisava deste tipo de dispositivo”, acrescentou, agradecendo o apoio do deputado e do prefeito Caio Aoqui.

COMPROMISSO REGIONAL

Ainda durante o encontro com os prefeitos e vereadores, que aconteceu observando todas as medidas de distanciamento e demais cuidados recomendados pelas autoridades de saúde, Motta reiterou seu compromisso com a cidade e toda a região. “Estamos trabalhando sempre com foco no desenvolvimento da Alta Paulista. Ainda durante a campanha, quando pedimos o apoio dos tupãenses, esse foi nosso principal compromisso e estamos trabalhando para honrá-lo”, assegurou o deputado federal tupãense.

“Motta tem sempre seu gabinete aberto em Brasília e busca, incansavelmente, atender às demandas apresentadas pelos prefeitos e vereadores que o procuram. Graças ao seu trabalho, tivemos várias conquistas e, acredito, iremos nos desenvolver muito mais”, agradeceu a prefeita de Arco-Íris, Ana Serafim.

“Tenho certeza que este momento delicado irá ficar para trás. Vamos superar esta pandemia, que tanto afeta nosso país e todo o mundo e nos colocar, de novo, no caminho do crescimento. O povo brasileiro é forte e não costuma desistir diante dos desafios. Vamos vencer mais este. E quando isso acontecer, estaremos trabalhando para que Tupã e a região continuem no rumo do crescimento”, concluiu Motta.

FORTALECIMENTO DAS PEQUENAS EMPRESAS É PRIORIDADE, DEFENDE MOTTA

Durante o período em que esteve na cidade, o deputado federal Luiz Carlos Motta falou sobre o atual cenário nacional e as ameaças trazidas à economia pela pandemia de Covid-19. O parlamentar integra a comissão formada por deputados e senadores destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública com relação ao coronavírus.

“Nossa prioridade é preservar vidas e, para isso é preciso muito investimento. Mas é necessário que haja fiscalização e cobrança sobre os recursos que estão sendo aplicados para conter o avanço da doença”, detalhou Motta, falando sobre o trabalho da Comissão Parlamentar Mista, integrada por seis senadores e seis deputados.

Além de ações ligadas ao combate ao coronavírus, o parlamentar tupãense abordou outra questão que é extremamente preocupante: a recuperação econômica do país. “É necessário que governo institua e coloque em prática políticas de valorização e incentivo às micro e pequenas empresas, como forma de contornar a crise econômica que vem se agravando durante o período de pandemia. Estamos vendo a concessão de crédito a empresários, mas o dinheiro não está chegando onde ele é realmente necessário”, observou.

Para Motta, se não houver um trabalho sério de incentivo aos micro e pequenos empresários, muitos empregos estarão em risco. “Estas pequenas empresas são um dos pilares de sustentação de nossa economia e, portanto, é preciso que haja todo apoio necessário para que elas sobrevivam à crise e, desta maneira, voltem a crescer e a gerar empregos”, concluiu.